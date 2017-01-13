На Камчатке предложили ужесточить наказание для мешающих спецмашинам водителей

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин заявил о необходимости ужесточить наказание за препятствование работе сотрудников экстренных служб, в том числе скорой помощи. Об этом в пятницу, 13 января, сообщается на сайте правительства региона.

Илюхин напомнил, что сейчас за данный вид правонарушения административный кодекс предусматривает штраф в 500 рублей. «Мы предлагаем внести изменения в кодекс. В ближайшие дни правительство Камчатского края направит свои предложения в Государственную Думу», — сказал глава региона.

Ранее в пятницу в Петропавловске-Камчатском было возбуждено уголовное дело по факту смерти 21-летнего местного жителя, к которому не успела бригада скорой помощи. Машине заблокировали путь женщина-водитель и ее спутник. В результате для того, чтобы добраться до пациента, медикам понадобилось 13 минут вместо трех.

Губернатор назвал произошедшее шокирующим и поблагодарил за внимание к этой проблеме и неравнодушное отношение к таким вопиющим случаям. Вместе с тем Илюхин отметил, что вопросом занимаются компетентные органы, и призвал дать произошедшему профессиональную оценку. «Безусловно, наказание за подобное поведение людей должно быть иным, но в то же время в соцсетях сейчас идет настоящая травля. Я просто прошу всех быть благоразумными», — подчеркнул он.