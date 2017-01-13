В рунете потребовали посадить преградившую путь скорой водителя на Камчатке

На сайте change.org опубликована петиция с требованием привлечь к уголовной ответственности водителя, не пропускавшего машину скорой помощи к умирающему пациенту на Камчатке. По данным на 13 января, обращение, размещенное накануне вечером, подписали более 16 тысяч человек.

«Учитывая большой общественный резонанс этого вопиющего преступления, помимо формального штрафа в 500 рублей за блокировку дороги, прошу привлечь женщину-водителя к уголовной ответственности с реальным сроком, а также ее пассажира как соучастника преступления», — говорится в петиции. Автор обращения также отмечает, что в будущем необходимо ужесточить наказание за подобные правонарушения.

Ранее 13 января губернатор Камчатки Владимир Илюхин заявил о необходимости ужесточить наказание за препятствование работе сотрудников экстренных служб. «В ближайшие дни правительство Камчатского края направит свои предложения в Государственную Думу», — заметил глава региона.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В ГИБДД первоначально заявили, что водителю, не пропускавшему машину скорой помощи к умирающему пациенту, грозит административный штраф в 500 рублей.

Инцидент произошел 10 января в Петропавловске-Камчатском, на улице Циолковского. Машина скорой помощи с включенными спецсигналами направлялась на вызов к 21-летнему мужчине, однако ей заблокировали путь женщина-водитель и ее спутник. В результате бригаде, чтобы добраться до пациента, понадобилось 13 минут вместо трех. Врач констатировал смерть мужчины.