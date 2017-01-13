Песков отреагировал на инцидент со скорой на Камчатке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал произошедший на Камчатке инцидент, когда водитель легкового автомобиля не пропустила машину скорой помощи, ехавшую к умирающему пациенту. Об этом в пятницу, 13 января, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Здесь можно только солидаризироваться с осуждением подобных действий с теми, кто возмущен непропуском машины. Это абсолютно недопустимо, но в любом случае, подобное поведение водителя автомобиля должно получить соответствующую юридическую и правовую оценку», — заявил представитель Кремля.

Ранее 13 января губернатор Камчатки Владимир Илюхин предложил ужесточить наказание за препятствование работе сотрудников экстренных служб. «В ближайшие дни правительство Камчатского края направит свои предложения в Государственную Думу», — заметил он.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Как сообщили в ГИБДД, водителю, не пропускавшему машину скорой к умирающему пациенту, грозит административный штраф в 500 рублей. Более 23 тысяч человек подписали петицию на сайте change.org с требованием привлечь к уголовной ответственности женщину-водителя, а также ее пассажира.

10 января в Петропавловске-Камчатском на улице Циолковского машина скорой помощи с включенными спецсигналами направлялась на вызов к 21-летнему мужчине. Путь ей преградил автомобиль, за рулем которого находилась женщина. В результате бригаде, чтобы добраться до пациента, понадобилось 13 минут вместо трех. В итоге врач констатировал смерть мужчины.

