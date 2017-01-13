На Камчатке возбуждено дело по факту смерти мужчины из-за инцидента со скорой

В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело по факту смерти 21-летнего местного жителя, к которому не успела бригада скорой медицинской помощи из-за того, что женщина-водитель и ее спутник блокировали машиной путь спецавтомобилю. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Камчатскому краю.

Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По версии следствия, 10 января мужчина вместе со своим братом находился в одной из квартир по улице Циолковского. В какой-то момент ему стало плохо, и брат вызвал скорую помощь. Приехавшая по вызову бригада констатировала смерть молодого человека.

Со слов медицинского персонала, своевременно оказать помощь мужчине им помешал автомобиль под управлением женщины, препятствующий проезду скорой.

Установлены личности находившихся в легковом автомобиле лиц, препятствующих проезду машины скорой медицинской помощи. Они в ближайшее время будут допрошены следователями, их действиям будет дана правовая оценка.

«Кроме этого, будет выясняться, есть ли причинно-следственная связь между смертью мужчины и произошедшим дорожным инцидентом, а также полнота и своевременность действий медицинского персонала», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за задержки бригаде, чтобы добраться до пациента, понадобилось 13 минут вместо трех. В ГИБДД первоначально заявили, что водителю, не пропускавшему машину скорой помощи к умирающему пациенту, грозит административный штраф в 500 рублей.