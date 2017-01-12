На Камчатке водитель перегородила путь ехавшей к умирающему пациенту скорой

В Петропавловске-Камчатском водитель автомобиля не пропустила карету скорой помощи к умирающему пациенту. В результате 21-летний мужчина скончался. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел вечером во вторник, 10 января, на улице Циолковского. «21-летний мужчина вместе со своим братом находился в квартире. В какой-то момент ему стало плохо, и его брат вызвал бригаду скорой помощи», — рассказали следователи.

Медики отправились на вызов незамедлительно, машина мчалась с включенными спецсигналами. Однако на подъезде к дому дорогу перекрыл автомобиль, за рулем которого находилась женщина. «На просьбы бригады освободить дорогу водитель не реагировала. Затем пассажир автомобиля вышел из салона и стал проявлять агрессию к бригаде: угрожал, запрыгивал на капот», — уточнили РИА Новости в городской станции скорой помощи.

В результате бригаде, чтобы добраться до пациента, понадобилось 13 минут вместо трех. «Врач констатировал смерть мужчины», — добавили на станции.

По данному факту инициирована доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.