Два водителя скорой помощи погибли в ДТП на Ярославском шоссе

В результате ДТП с участием двух автомобилей на Ярославском шоссе погибли два человека. Об этом телеканалу «360» сообщили в четверг, 5 января, в ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, около 9:00 мск две машины — Mazda и ВАЗ — столкнулись при движении в сторону области. Погибли два пассажира ВАЗ, оба они работали водителями скорой помощи. Для извлечения тел спасателям пришлось разрезать кузов транспортного средства.

Водители столкнувшихся автомобилей были госпитализированы в тяжелом состоянии. По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости одним из них при сложных метеоусловиях.

3 января в ДТП в Саратовской области погибли трое сотрудников регионального министерства социального развития. По данным полиции, автомобиль Chevrolet Niva по неизвестным причинам вылетел в кювет и столкнулся со столбом. Две женщины и мужчина, которые находились в машине, погибли. Причина аварии выясняется.