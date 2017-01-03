СМИ узнали о гибели в ДТП троих сотрудников минсоцразвития Саратовской области

Трое сотрудников министерства социального развития Саратовской области вечером 3 января погибли в автоаварии. Об этом во вторник передает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве.

«Сегодня в ДТП погибли трое сотрудников нашего министерства», — сообщил собеседник информагентства, добавив, что другими подробностями не располагает.

В областном главке МВД агентству подтвердили факт гибели троих людей в ДТП, однако место работы погибших не назвали. По данным полиции, инцидент произошел около 17.30 мск на трассе возле села Елшанка Воскресенского района Саратовской области.

«Автомобиль "Нива-Шевроле" по неизвестным причинам вылетел в кювет, где столкнулся со столбом. В машине ехали три человека — две женщины и один мужчина, все погибли», — объяснил начальник службы спасения Саратовской области Юрий Юрин.

По его словам, автомобиль никто не подрезал, поэтому причина аварии пока не ясна. На месте происшествия работают спасатели, медики, инспекторы ГИБДД и следователи.

29 декабря в Ставропольском крае при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек. «По предварительной версии, водитель Priora двигался со стороны села Левокумского в направлении города Буденновска, не справился с управлением, выехал на встречную и столкнулся с автомобилем "Нива"», — рассказали в управлении ГИБДД. Пять погибших находились в Priora, шестой — водитель «Нивы».