Шесть человек погибли в ДТП в Ставропольском крае

В Ставропольском крае при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ГИБДД.

ДТП произошло утром в четверг, 29 декабря. «По предварительной версии, водитель Priora двигался со стороны села Левокумского в направлении города Буденновска, не справился с управлением, выехал на встречную и столкнулся с автомобилем "Нива"», — рассказали в управлении.

Отмечается, что в Priora находилось пять человек. Все они погибли. Также на месте аварии скончался водитель «Нивы».

В настоящее время устанавливаются личности погибших. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.