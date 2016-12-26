Сбежавший в Череповце конь повредил санями восемь автомобилей

В Череповце запряженный в сани конь сбежал с ипподрома и повредил восемь автомобилей. Об этом сообщает агентство «Вологда Регион».

Заявление о поврежденных машинах, припаркованных во дворе одного из домов на улице Остинской, поступило в полицию вечером 25 декабря. На место прибыли сотрудники патрульной службы, которые установили, что виноват в произошедшем сбежавший конь.

«Никто из людей во время этого ЧП, к счастью, не пострадал, а сани сами отцепились после очередного столкновения с автомобилем», — рассказали в пресс-службе управления МВД по Вологодской области.

Там также отметили, что животное вскоре удалось поймать.

В сентябре в Китае произошло смертельное ДТП, виновником которого стала лошадь. Животное внезапно выбежало на дорогу перед грузовиком, водитель попытался увернуться от столкновения, и в этот момент в него врезался автобус. В результате аварии погибли 12 пассажиров автобуса, еще 28 человек получили ранения.