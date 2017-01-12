Полиция рассказала о наказании преградившей путь скорой камчатской автоледи

Водителю, не пропускавшему машину скорой помощи к умирающему пациенту в Петропавловске-Камчатском, грозит штраф в 500 рублей. Об этом рассказали в четверг, 12 января, в краевом управлении МВД России, передает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, по линии ГИБДД водитель может быть оштрафован по статье «Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами». При этом собственную проверку произошедшего также ведет региональное управление Следственного комитета, напомнил он.

В УМВД отметили, что в среднем за год в полицию поступает около 35-40 вызовов от медиков, в основном, врачей скорой помощи.

Инцидент произошел вечером 10 января на улице Циолковского. Машина скорой помощи с включенными спецсигналами направлялась на вызов к 21-летнему мужчине, которому стало плохо. Однако на подъезде к дому дорогу перекрыл автомобиль, за рулем которого находилась женщина. В результате бригаде, чтобы добраться до пациента, понадобилось 13 минут вместо трех. Врач констатировал смерть мужчины.

Видео произошедшего опубликовано в сети.

Видео: ren.tv

Как отмечается в тексте статьи 12.17 КоАП РФ, непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом также может повлечь за собой лишение права управления транспортными средствами на срок до трех месяцев.