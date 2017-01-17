Минздрав назвал источник идеи о праве скорых таранить машины

Непосредственно от Министерства здравоохранения не поступало предложений разрешить скорой помощи таранить блокирующие проезд автомобили. Такая идея обсуждается в ведомстве, но ее источником является общественность. Об этом во вторник, 17 января, сообщил ТАСС официальный представитель Минздрава Олег Салагай.

«Общественностью и экспертами предлагаются различные подходы: от таких радикальных, как таранить машины-нарушители, до корректировки законодательства, вплоть до введения уголовной ответственности за подобное правонарушение», — сказал он.

По словам чиновника, эти вопросы рассматриваются в связи с «подготовленным ранее министерством проектом федерального закона по усилению ответственности за нападения на медиков».

Ранее во вторник в Госдуме раскритиковали идею о разрешении для автомобилей скорой помощи идти на таран. Первый зампред комитета нижней палаты по конституционному законодательству и государственному строительству Вячеслав Лысаков в интервью Национальной службе новостей (НСН) назвал это предложение бредом.

Председатель независимого профсоюза работников скорой помощи «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков, комментируя инициативу, отметил, что из нее неясно, кто будет осуществлять ремонт спецтранспорта, врезавшегося в другой автомобиль. «В итоге этот ремонт может лечь на плечи водителя или отделения скорой помощи. И настанет момент, когда десять машин, протаранивших мешающие авто, просто не выйдут на линию», — цитирует его сетевое издание m24.ru.

Ранее во вторник СМИ со ссылкой на замминистра здравоохранения Татьяну Яковлеву сообщили, что в Минздраве обсуждается вопрос о внесении изменений в законодательство, которые разрешили бы машинам скорой помощи таранить не пропускающие их автомобили.