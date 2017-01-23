Полиция занялась помешавшим скорой таксистом в Красноярске

Полиция разбирается с инцидентом во дворе жилого дома в Красноярске, где таксист отказывался уступить дорогу машине скорой помощи. Об этом РИА Новости сообщил замначальника пресс-службы регионального главка МВД Владимир Юрченко.

«Сотрудники полиции проводят проверку по видео, размещенному в социальной сети, где, предположительно, произошел конфликт между водителем скорой помощи и водителем легкового авто», — сказал он. По словам Юрченко, если вина таксиста будет установлена, его привлекут к административной ответственности.

22 января во «ВКонтакте» появилось видео, в котором автомобилист некоторое время отказывался пропускать скорую. Водителю спецмашины пришлось пригрозить вызвать сотрудников ГИБДД, и через какое-то время таксист все же отъехал.

Видео: Ревизорро Красноярск / Вконтакте

Ранее в этом же месяце в Петропавловске-Камчатском бригада скорой ехала по вызову к 21-летнему мужчине. Путь ей преградил автомобиль с женщиной за рулем. В результате медики не смогли своевременно добраться до пациента, он скончался. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.