Женщина на Lexus заблокировала проезд спешившим на вызов петербургским пожарным

Водитель из Санкт-Петербурга заблокировала проезд пожарным машинам, спешащим на вызов. В итоге сотрудникам экстренных служб пришлось добираться в объезд. О произошедшем вечером 15 января рассказали очевидцы на страничке о ДТП и ЧП во «ВКонтакте».

По словам автора поста, инцидент произошел на улице Оптиков, возле дома 50/2. «Девица на Lexus не дает проехать МЧС и скорой со словами: "Это не мой дом, мне пофиг"!» — написал пользователь под псевдонимом Lena Nova. К записи прилагается несколько фотографий, сделанных, видимо, из окна одного из ближайших корпусов.

РЕН ТВ сообщает, что пожарным в итоге пришлось оставить свои машины и добираться к месту ЧП через двор. По информации телеканала, возгорание было потушено быстро, никто не пострадал.

10 января в Петропавловске-Камчатском машине скорой помощи, ехавшей с включенными спецсигналами на вызов, заблокировали путь женщина-водитель и ее спутник. Медики потратили на дорогу 13 минут вместо трех, к моменту их прибытия пациент был мертв. Интернет-пользователи создали петицию, в которой просят, помимо штрафа в 500 рублей, наказать нарушительницу уголовно. На момент публикации новости документ подписали более 45 тысяч человек.