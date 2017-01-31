Сотрудник скорой вылетел из машины при аварии под Ярославлем

В Рыбинске (Ярославская область) в ДТП с участием машины скорой помощи один из медработников вылетел из открывшейся двери. Видеозапись инцидента опубликована на YouTube.

Как сообщается на сайте областного управления МВД, авария произошла утром в понедельник, 30 января. Скорая, двигавшаяся с включенными проблесковыми маячками на запрещающий сигнал светофора, столкнулась с автомобилем Mazda, ехавшим на зеленый свет.

Отмечается, что двое медработников и водитель Mazda госпитализированы. По факту произошедшего проводится проверка.