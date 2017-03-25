Трое детей погибли в ДТП с грузовиком в Подмосковье

В результате ДТП с грузовиком в Московской области погибли три ребенка, еще один несовершеннолетний пострадал. Об этом в субботу, 25 марта, ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

«В 08:20 мск на 143-м километре трассы М-5 водитель, управляя автомобилем "Газель", по неустановленной причине выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Renault. В результате ДТП в автомобиле Renault погибли трое детей в возрасте 12-13 лет, также пострадал один несовершеннолетний в возрасте 13 лет», — рассказали в ведомстве.

В то же время, по информации РИА Новости, в ДТП погибли четыре человека, среди которых трое — дети.

16 марта на федеральной трассе М-9 «Балтия» в Московской области микроавтобус врезался в легковой автомобиль. В результате столкновения два человека погибли, еще десять пострадали.