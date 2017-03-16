Трое погибли в ДТП с экскурсионным автобусом в Ленинградской области

Три человека погибли, 11 пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом, произошедшем в Ленинградской области на границе с Финляндией. Об этом в четверг, 16 марта, «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что в перевернувшемся автобусе находился 31 человек.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, авария произошла в 30 километрах от Выборга.

В региональном правительстве уточнили, что около 8:55 мск районе поселка Михайловское туристический автобус «Санг Енг» съехал в кювет. Уточняется, что данный участок дороги находится в аренде у Финляндии.

Как сообщает «Фонтанка.ру», по предварительной информации, автобус занесло на льду, из-за чего он врезался в скалу.