Жену Караченцова лишили прав за пьяное ДТП

Актрису Людмилу Поргину — cупругу Николая Караченцова — лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Кроме того, суд постановил оштрафовать ее на 30 тысяч рублей, сообщает корреспондент НТВ.

Экспертиза подтвердила, что в крови Поргиной в момент аварии, произошедшей в конце февраля, был алкоголь. На нее составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния».