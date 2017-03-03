Караченцова выписали из НИИ Склифосовского

Российский актер Николай Караченцов выписался из НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщает РЕН ТВ в пятницу, 3 марта.

Как сообщила телеканалу жена артиста Людмила Поргина, Караченцов находится в «замечательном состоянии». «У него нет гематом, ничего не сломано», — рассказала она.

Поргина отметила, что считает водителя «Газели», который въехал в ее машину, виновником ДТП. «Он выскочил сбоку. Он вообще сумасшедший такой. Если бы он попал точно в дверь, то убил бы Колю. А он попал в колесо», — добавила супруга Караченцова.

Ранее СМИ назвали супругу артиста виновницей ДТП в Щелковском районе Подмосковья. По данным источника, экспертиза показала небольшую дозу алкоголя в крови Поргиной, которая была за рулем во время аварии в поселке Загорянский. Также сообщалось, что она нарушила правила дорожного движения непосредственно перед столкновением своего автомобиля Toyota Highlander с «Газелью».

ДТП с участием Караченцова, который был пассажиром Toyota, произошло 27 февраля. Актера госпитализировали с сотрясением мозга. 12 лет назад он также попал в аварию, после которой пролежал в коме 26 дней. Ему так и не удалось полностью восстановить речевые функции.

Николай Караченцов снимался в таких фильмах, как «Юнона и Авось», «Старший сын» и «Белые росы», а также в телесериалах «Приключения Электроника», «Остров сокровищ» и «Батальоны просят огня».