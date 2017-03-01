СМИ узнали о наличии алкоголя в крови жены Караченцова во время ДТП

Экспертиза показала небольшую дозу алкоголя в крови жены актера Николая Караченцова Людмилы Поргиной, которая была за рулем во время аварии в поселке Загорянский. Об этом в среду, 1 марта, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Ранее СМИ назвали супругу артиста виновницей ДТП в Щелковском районе Подмосковья. Согласно сообщениям, Поргина нарушила правила дорожного движения непосредственно перед столкновением своего автомобиля Toyota Highlander с «Газелью».

После аварии Караченцов, который был пассажиром иномарки, был госпитализирован и находился в реанимации. Врачи не нашли у актера серьезных повреждений, и в среду он был переведен в обычную палату.

Столкновение произошло вечером 27 февраля. Ровно за 12 лет до этого — в ночь на 28 февраля 2005 года, Караченцов также попал в ДТП, после которого 26 дней находился в коме. Ему до сих пор не удалось в полной мере восстановить речевые функции.

Караченцов известен по таким кинолентам, как «Человек с бульвара Капуцинов», «Юнона и Авось», «Старший сын» и «Белые росы».

