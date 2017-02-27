Караченцова госпитализировали после ДТП в Подмосковье

Актер Николай Караченцов попал в ДТП в Щелковском районе Подмосковья и был госпитализирован. Об этом сообщает в понедельник, 27 февраля, РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Информацию о ДТП подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МВД. По данным полиции, около 19:30 мск в поселке Загорянский на пересечении улиц Пушкина и Теннисная столкнулись Toyota Highlander и грузовая «Газель». «По предварительным данным, пострадал один человек», — уточнили в ведомстве, не назвав имени пострадавшего.

Источник ТАСС сообщил, что Караченцов ехал в Toyota в качестве пассажира. По факту аварии начата проверка.

Сын Николая Караченцова Андрей также подтвердил, что его отец попал в ДТП, когда направлялся в Москву. «Я еще не был на месте аварии, только еду туда. Но знаю, что папа госпитализирован, но не могу точно сказать — это больница Щелково или больница Королева. Позже узнаю подробно, как обстоят дела», — сказал он.

Источник РИА Новости уточнил, что у актера диагностировали сотрясение мозга.

Новое ДТП с участием Караченцова произошло ровно через 12 лет после серьезной аварии, в которую он попал в ночь на 28 февраля 2005 года. Тогда артист получил черепно-мозговую травму и пролежал в коме 26 дней. Полностью восстановить речевые функции ему не удалось до сих пор.