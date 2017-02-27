Опубликовано видео с места аварии с участием Караченцова

Видеозапись с места ДТП с участием актера Николая Караченцова, которое произошло вечером в понедельник, 27 февраля, в Подмосковье опубликовал телеканал РЕН ТВ. На записи видна белая Toyota, у которой разбита передняя часть и смята крыша, а также столкнувшаяся с ней «Газель».

По информации телеканала, в иномарке, помимо Караченцова, ехали его родственница Эльза Ивлева и медсестра Наталья Сергеева, все трое получили травмы. Машиной, предположительно, управляла супруга актера Людмила Поргина.

Ранее сообщалось, что Караченцов попал в ДТП в поселке Загорянский в Щелковском районе Подмосковья. Актера госпитализировали, у него диагностировано сотрясение мозга.

Новое ДТП с участием Караченцова произошло ровно через 12 лет после серьезной аварии, в которую он попал в ночь на 28 февраля 2005 года. Тогда артист получил черепно-мозговую травму и пролежал в коме 26 дней. Полностью восстановить речевые функции ему не удалось до сих пор.