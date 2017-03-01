Караченцова перевели из реанимации в обычную палату

Актера Николая Караченцова перевели из нейрохирургической реанимации НИИ имени Склифосовского в обычную палату. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» в среду, 1 марта.

По информации агентства, Караченцов находится в состоянии средней степени тяжести, температура у артиста нормальная.

28 февраля в НИИ имени Склифосовского заявили, что Караченцова выпишут из больницы и переведут на амбулаторное лечение. Об этом также сообщила жена актера Людмила Поргина.

Караченцов попал в аварию в Щелковском районе Подмосковья 27 февраля. Актера госпитализировали с сотрясением мозга. Он был пассажиром автомобиля, за рулем которого была Поргина. Машина столкнулась на перекрестке с «Газелью». СМИ сообщили, что жена Караченцова перед аварией нарушила правила дорожного движения.

28 февраля 2005-го — 12 лет назад — Караченцов также попал в ДТП. Он пролежал в коме 26 дней. После аварии артисту не удалось полностью восстановить речевые функции.

Николай Караченцов снимался в таких фильмах, как «Юнона и Авось», «Старший сын» и «Белые росы», а также в телесериалах «Приключения Электроника», «Остров сокровищ», «Батальоны просят огня» и «12 стульев» режиссера Марка Захарова.