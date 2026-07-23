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00:14, 23 июля 2026Силовые структуры

Блиновской не разрешили взыскать 224 миллионов рублей с налоговой

РИА Новости: Суд отклонил иск финуправляющего блогера Блиновской к ФНС на 224 млн рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить заявление финансового управляющего Елены Блиновской, который требовал взыскать с московской Федеральной налоговой службы (ФНС) №24 свыше 224 миллионов рублей в конкурсную массу блогера. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Как пояснил представитель финансового управляющего Марии Ознобихиной, с марта по сентябрь 2024 года Блиновская, ее родители, а также подконтрольная ей компания «Ярославна» перечислили ФНС более 224 миллионов рублей, чтобы сократить сумму ущерба, установленного по итогам налоговой проверки.

Представитель Ознобихиной заявил, что на момент перечисления средств у Блиновской уже наблюдались признаки неплатежеспособности, а также сохранялись невыполненные обязательства перед банками. По его мнению, в результате ФНС получила преимущество перед другими кредиторами.

В свою очередь представители налоговой службы и Блиновской попросили суд отказать в удовлетворении требований финансового управляющего. Представитель ФНС отметил, что законных оснований для возврата в конкурсную массу средств, перечисленных третьими лицами, не имеется.

Ранее сообщалось, что отец Блиновской рассказал о жизни «королевы марафонов» в колонии.

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