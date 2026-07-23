«Это была провокация». Российских стюардесс оправдали по делу о контрабанде наркотиков из Нью-Йорка. Кто и зачем подставил их?

«Лента.ру»: Суд оставил оправдательный приговор стюардессам за контрабанду наркотиков

Апелляционный суд оставил в силе оправдательный приговор по делу двух российских бортпроводниц, которых обвиняли в контрабанде наркотиков из Нью-Йорка в Москву — они получили право на реабилитацию. Девушек задержали в столичном аэропорту «Шереметьево» осенью 2020 года: во флаконах профессионального шампуня, которые они согласились привезти из США, обнаружили масло каннабиса. Стюардессы с самого начала настаивали, что не знали о содержимом флаконов и пострадали от обмана. Несмотря на это, следствие и суд над ними длились почти шесть лет, большую часть из которых девушки провели в СИЗО. Подробности громкого дела выясняла «Лента.ру».

Стюардесс попросили привезти шампунь из США

Стюардессы Камилла и Юлия вместе с коллегами оказались в США в 2020 году, в разгар пандемии Covid-19. В то время международные перелеты ограничили, поэтому рейсов было очень мало. 16 октября Камила должна была лететь другим рейсом, но попала в состав экипажа на Нью-Йорк, поскольку тот не был укомплектован.

Помимо Камиллы, в него включили еще нескольких бортпроводников с других рейсов, в том числе Евгения и Эдие. Когда экипаж уже находился в Нью-Йорке, всем 12 бортпроводникам стали приходить именные сообщения от некоего Игоря, который представился сотрудником салона «Персона», говорит в беседе с «Лентой.ру» адвокат Надежда Ерусланова.

Добрый день, меня зовут Игорь. Я представитель салона «Персона». В связи с пандемией поставки шампуня Redken в наш салон закончились. Ваши коллеги неделю назад привозили десять бутылок шампуня Redken. Сейчас нам необходимо переправить еще семь флаконов из сообщения Игоря бортпроводникам

Игорь просил привезти семь бутылок профессионального шампуня Redken, пообещав за каждую 35 долларов — около 2,7 тысячи рублей по курсу того времени. Поскольку к Камилле Игорь сразу обратился по имени, она решила, что пишет кто-то из знакомых. 17 октября девушка написала Игорю, что не сможет взять больше трех бутылок из-за ограничений по багажу.

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Тогда Игорь спросил, может ли Камилла предложить эти флаконы коллегам — так еще четыре бутылки оказались в багаже у Юлии, Евгения и Эдие. В Нью-Йорке флаконы Redken доставили на ресепшен отеля, где останавливались бортпроводники. Внешне бутылки выглядели, как фабричные, и не вызывали никаких сомнений.

Во флаконах оказалось масло каннабиса

Перед обратным вылетом из Нью-Йорка у российского экипажа задержали рейс — и его багаж повторно досмотрела американская таможня. Семь флаконов шампуня у бортпроводников не вызвали подозрений, при этом багаж досматривали кинологи с собаками. После этого экипаж вылетел в Москву и 19 октября оказался в аэропорту «Шереметьево».

Все бортпроводники спокойно прошли таможенный досмотр багажа на ленте интроскопа, но затем Камиллу и Эдие остановили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по Центральному федеральному округу. Полицейские попросили стюардесс открыть свои чемоданы.

Правоохранители провели экспресс-тест, вскрыв одну бутылку шампуня — и оказалось, что там масло каннабиса. Причем сотрудники сами говорили, что флакон был очень похож на фабричный: сверху покрыт пленкой и с фольгированной мембраной внутри. Запах масла не чувствовался, пока бутылку не открыли Надежда Ерусланова адвокат стюардессы Камиллы

Фото: SD_FlowerPower / Shutterstock / Fotodom

Камила сразу объяснила, как флаконы оказались у нее. Она показала переписку с Игорем и сообщила, что ее попросили привезти шампунь для салона. В итоге Камилла, Юлия, Эдие и Евгений стали фигурантами уголовного дела о контрабанде запрещенных веществ и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере — в разное время их отправили в СИЗО.

Защита назвала дело провокацией

По словам Надежды Еруслановой, 16 октября 2020 года правоохранительные органы получили информацию, что стюардесса Камилла попытается перевезти запрещенные вещества через таможенную границу — это следует из материалов дела. Любопытно, что сама Камилла дала согласие Игорю на перевозку лишь на следующий день, 17 октября.

При этом, как отмечает адвокат, остается загадкой, как полицейские узнали, что кто-то из экипажа, находясь в США, получил подозрительное сообщение и ответил на него. Игорь писал с номера, начинавшегося на +37 и не принадлежавшего российским операторам. Его владельца не смогли установить ни на следствии, ни в суде.

Игоря никто не устанавливал — вместо этого дело сосредоточили на тех, кто фактически вез бутылки из-под шампуня. Я считаю, что это была провокация со стороны сотрудников правоохранительных органов Надежда Ерусланова адвокат стюардессы Камиллы

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Как бы то ни было, согласно заключению экспертов, в семи бутылках из-под шампуня, прибывших из США, находилось около семи килограммов масла каннабиса — за этот (особо крупный) размер четырем задержанным бортпроводникам могло грозить до 15-20 лет лишения свободы.

Эдие 14 ноября 2025 года Московский областной суд отправил в психиатрическую лечебницу из-за состояния душевного здоровья. А Евгению после года в СИЗО изменили меру пресечения, и он сумел скрыться от правосудия.

Арестованные стюардессы провели годы в СИЗО

Арестованная Камилла провела в СИЗО 4,5 года, а Юлия — 3,5 года. Как отмечает в беседе с «Лентой.ру» Надежда Ерусланова, женщинам не назначают для отбытия наказания колонии строгого режима — только общего, а СИЗО, фактически, подразумевает содержание в условиях, близких к строгому режиму.

При этом защита девушек обжаловала каждое продление стражи и просила изменить меру пресечения на домашний арест, но суды ни разу не соглашались на это. Формальной причиной было то, что стюардессам вменяли тяжкое преступление. Фигуранты таких дел, согласно сложившейся практике, почти всегда помещаются в СИЗО.

Психологически и морально годы под арестом сказались на девушках очень сильно: они лишились работы, общения с родственниками и нормальной жизни. Их близкие также пережили сильнейший стресс — у матери моей подзащитной на этом фоне случился инфаркт Надежда Ерусланова адвокат стюардессы Камиллы

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

17 февраля 2025 года Московский областной суд оправдал Камиллу и Юлию — их освободили из-под стражи в зале суда. Однако прокурор сумел добиться отмены оправдательного приговора из-за того, что председательствовавший судья нарушил нормы уголовно-процессуального права при допросе секретного свидетеля.

На втором процессе, который состоялся в марте 2026 года, коллегия присяжных единодушно вынесла подсудимым оправдательный вердикт всего за один час и 12 минут — и это «очень показательно», говорит Надежда Ерусланова.

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24 июня Первый апелляционный суд поставил точку в деле стюардесс, оставив их второй оправдательный приговор без изменений — в тот же день он вступил в законную силу. Так Камилла и Юлия получили право на реабилитацию.

Будет ли моя подзащитная обращаться за компенсацией, мы пока не раскрываем. Прошло мало времени — сначала мы должны получить апелляционное определение. Моей подзащитной уже разъяснили особенности права на реабилитацию Надежда Ерусланова адвокат стюардессы Камиллы

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