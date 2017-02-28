Врачи пообещали выписать Караченцова из реанимации в течение дня

Актер Николай Караченцов будет в течение дня выписан из нейрохирургической реанимации НИИ имени Склифосовского. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник.

Врачи провели обследование и не нашли у артиста серьезных повреждений после аварии. Актера с ушибом головы переведут на амбулаторное лечение.

Вечером 27 февраля Караченцов попал в ДТП в Щелковском районе Подмосковья и был госпитализирован. Он был пассажиром автомобиля Toyota Highlander, за рулем которого была жена артиста Людмила Поргина. Машина столкнулась на перекрестке с «Газелью».

По предварительным данным полиции, виновником происшествия был водитель «Газели». В СМИ также появилась информация о том, что супруга Караченцова нарушила правила дорожного движения непосредственно перед столкновением.

Авария произошла ровно через 12 лет после ДТП, в которое актер попал в ночь на 28 февраля 2005 года. Тогда Караченцов пролежал в коме 26 дней. Ему так и не удалось полностью восстановить речевые функции.