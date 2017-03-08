Жене Караченцова пригрозили лишением водительских прав

Людмилу Поргину, жену актера Николая Караченцова, могут лишить водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в среду, 8 марта, сообщает РИА Новости.

Поргина находилась за рулем во время ДТП, произошедшего 27 февраля. По словам источника агентства, экспертиза обнаружила у нее в крови алкоголь. Он утверждает, что был составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения, не повлекшее уголовного деяния», которая предусматривает лишение водительских прав на срок до двух лет. Материалы будут переданы в суд.

27 февраля автомобиль Toyota, в котором ехали Караченцов и его супруга, столкнулся с «Газелью» в Щелковском районе Подмосковья. По сведениям «Интерфакса», перед аварией Поргина нарушила правила дорожного движения. Актера госпитализировали с сотрясением мозга.

Караченцов снимался в таких фильмах, как «Юнона и Авось», «Старший сын» и «Белые росы», а также в телесериалах «Приключения Электроника», «Остров сокровищ», «Батальоны просят огня» и «12 стульев» режиссера Марка Захарова.