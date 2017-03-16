Два человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса на подмосковной трассе

На федеральной трассе М-9 «Балтия» в Московской области микроавтобус врезался в легковой автомобиль. В результате столкновения два человека погибли, десять пострадали, сообщает РИА Новости

«На 151-м километре Новорижского шоссе произошло столкновение микроавтобуса с автомобилем Lada Priora. В результате ДТП двое погибли, 10 человек пострадали», — цитирует агентство дежурного офицера. Полиция проводит проверку произошедшего.

16 марта три человека погибли и 11 пострадали при съезде туристического автобуса «Санг Енг» в кювет в Ленинградской области на границе с Финляндией. По предварительной информации, машину занесло на льду.