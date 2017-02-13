В Коми микроавтобус с подростками-кикбоксерами попал в аварию

В Усть-Вымском районе республики Коми произошла авария с участием трех транспортных средств, в числе которых микроавтобус с подростками-кикбоксерами. В результате пострадали шестеро юных спортсменов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

ДТП произошло в понедельник, 13 февраля, около 16:00 на 58-м километре автодороги Сыктывкар — Ухта, уточнили в управлении МСЧ.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter, двигавшийся в направлении Сыктывкара, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Audi. Микроавтобус развернуло, на него наехала фура, следовавшая за легковой машиной. В результате три транспортных средства съехали в кювет.

Пострадали шесть подростков в возрасте 12-16 лет, которые возвращались с соревнований по кикбоксингу из Череповца. Они были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

По факту произошедшего инициирована доследственная проверка. «Будет дана правовая оценка, в том числе на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьи 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")», — отметили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Коми.

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4 декабря на трассе под Ханты-Мансийском столкнулись рейсовый автобус, в котором находилась детская спортивная команда Нефтеюганска, два грузовика и две легковушки. В результате 12 человек погибли, в том числе 10 подростков. Еще 22 юных спортсмена пострадали.

СКР возбудил уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть по неосторожности двух или более лиц (часть 5 статьи 264) и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238). Водитель автобуса Марат Зайнулин и представитель перевозчика Александр Сидорук были помещены под стражу, а директора спортшколы «Сибиряк» Ирину Тарасову отправили под домашний арест.