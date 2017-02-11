На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись шесть автомобилей

В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись шесть автомобилей, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД

Авария произошла в районе пересечения проспекта с Кременчугской улицей. Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, в ДТП погибли два человека, еще трое получили травмы.

В то же время, по данным «Интерфакса», при столкновении никто не погиб, одна девушка пострадала.

Из-за ДТП движение транспорта в сторону центра практически остановлено, в сторону области машины едут с затруднениями. На месте аварии работают медики, спасатели и сотрудники ДПС.

Ранее 11 февраля в Татищевском районе Саратовской области при столкновении автомобилей Renault и «Волга» погибли пять человек, в том числе — ребенок в возрасте 3-5 месяцев. Еще один пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован.