На подмосковной трассе столкнулись 30 автомобилей

На трассе М-2 в районе города Чехов Московской области произошло несколько ДТП, в которые попали в общей сложности 30 машин. Пострадали два человека. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает телеканал «360».

По словам автомобилистов, проезжавших место происшествия, часть машин серьезно повреждена. «Автомобили разбросаны по дороге, некоторые в кюветах. Видимо, это из-за скользкой дороги», — рассказал очевидец.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение на этом участке трассы затруднено.

Телеканал опубликовал видео с места происшествия.

Видео: 360tv.ru

В свою очередь телеканал «Москва 24» со ссылкой на очевидцев сообщает, что в Чеховском районе на 79-м километре Симферопольского шоссе столкнулись по разным данным от четырех до 13 машин.

