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Силовые структуры
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11:55, 24 июля 2026Силовые структуры

Латвийская военная медсестра заработала миллионы на войне с Россией

В ДНР воевавшей за ВСУ латвийской медсестре заочно дали 13 лет
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) к 13 годам колонии заочно приговорили гражданку Латвии Сармите Цируле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Как установил суд, осужденная добровольно отправилась на Украину и с сентября 2022 года выполняла роль военного медика в составе 49-го пехотного батальона «Карапатская сечь». Имея за плечами опыт медсестры общего профиля, наемница принимала активное участие в боевых действиях в Славянске и Красном Лимане.

За время участия в боевых действиях против России она заработала свыше 3,5 миллионов рублей. В настоящее время Цируле объявлена в международный розыск и заочно арестована.

В феврале 2023 года Цируле рассказала, что ВСУ несут большие потери в ходе наступления российской армии под Красным Лиманом.

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