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17:34, 27 февраля 2023Бывший СССР

Латвийский медик сообщила о тяжелых потерях ВСУ под Красным Лиманом

NYT: ВСУ понесли тяжелые потери под Красным Лиманом в ходе наступления российской армии

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за месяц боев понесли тяжелые потери под Красным Лиманом в ходе наступления российской армии. Об этом рассказала New York Times (NYT) Сармите Цируле, медик-доброволец из Латвии.

«Нам в основном удается удержать наши позиции, но много парней убиты и ранены», — рассказала латвийский медик.

Ранее обозреватель американского издания Politico Джейми Деттмер сообщил, что внутри Украины растет критика президента страны Владимира Зеленского, она вызвана продолжающейся централизацией власти.

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Алевтина Запольская
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