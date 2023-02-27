Латвийский медик сообщила о тяжелых потерях ВСУ под Красным Лиманом

NYT: ВСУ понесли тяжелые потери под Красным Лиманом в ходе наступления российской армии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за месяц боев понесли тяжелые потери под Красным Лиманом в ходе наступления российской армии. Об этом рассказала New York Times (NYT) Сармите Цируле, медик-доброволец из Латвии.

«Нам в основном удается удержать наши позиции, но много парней убиты и ранены», — рассказала латвийский медик.

Ранее обозреватель американского издания Politico Джейми Деттмер сообщил, что внутри Украины растет критика президента страны Владимира Зеленского, она вызвана продолжающейся централизацией власти.