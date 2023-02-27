В США заявили о растущей критике Зеленского внутри Украины

Обозреватель Politico Деттмер: внутри Украины усиливается критика президента Зеленского

Внутри Украины растет критика президента страны Владимира Зеленского, она вызвана продолжающейся централизацией власти. Об этом заявил обозреватель американского издания Politico Джейми Деттмер.

«Внутриполитическая критика Зеленского усиливается, а международные СМИ по-прежнему восхищаются харизматичной привлекательностью президента», — написал Деттмер.

Он также указал на недовольство Верховной Рады. «Депутаты жалуются, что их игнорирует правительство, которое и до войны терпеть не могло надзора, а теперь и вовсе почти полностью его избегает», — говорится в публикации.

В материале также приводятся слова оппозиционного парламентария Иванны Климпуш-Цинцадзе, которая указывает, что власть в стране концентрируется в меньшем количестве рук, что наносит ущерб системе управления и демократическим институтам.

Ранее обозреватель Габор Штайнгарт в материале для немецкого издания Focus заявил, что Зеленскому «становится одиноко», несмотря на заявления западных политиков о поддержке страны. По его мнению, за словами лидеров Запада о поддержке Украины скрываются противники санкций, пацифисты и «политические противники» Киева.