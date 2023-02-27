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16:29, 27 февраля 2023Бывший СССР

В США заявили о растущей критике Зеленского внутри Украины

Обозреватель Politico Деттмер: внутри Украины усиливается критика президента Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Внутри Украины растет критика президента страны Владимира Зеленского, она вызвана продолжающейся централизацией власти. Об этом заявил обозреватель американского издания Politico Джейми Деттмер.

«Внутриполитическая критика Зеленского усиливается, а международные СМИ по-прежнему восхищаются харизматичной привлекательностью президента», — написал Деттмер.

Он также указал на недовольство Верховной Рады. «Депутаты жалуются, что их игнорирует правительство, которое и до войны терпеть не могло надзора, а теперь и вовсе почти полностью его избегает», — говорится в публикации.

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В материале также приводятся слова оппозиционного парламентария Иванны Климпуш-Цинцадзе, которая указывает, что власть в стране концентрируется в меньшем количестве рук, что наносит ущерб системе управления и демократическим институтам.

Ранее обозреватель Габор Штайнгарт в материале для немецкого издания Focus заявил, что Зеленскому «становится одиноко», несмотря на заявления западных политиков о поддержке страны. По его мнению, за словами лидеров Запада о поддержке Украины скрываются противники санкций, пацифисты и «политические противники» Киева.

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Алевтина Запольская
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