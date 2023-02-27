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04:07, 27 февраля 2023Мир

В Германии рассказали о «неудобной правде» для Зеленского

Обозреватель Focus Штайнгарт заявил, что западное общество ослабило поддержку Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому «становится одиноко», несмотря на заявления западных политиков о поддержке страны. Это является «неудобной правдой», рассказал обозреватель Габор Штайнгарт в материале для издания из Германии Focus.

Штайнгарт подчеркнул, что слова не только меняют мир, но и формируют дымовую завесу. По его мнению, за словами лидеров Запада о поддержке Украины скрываются противники санкций, пацифисты и «политические противники» Киева. Например, до сих пор известны страны и компании, покупающие товары у России по экономическим причинам — например, Польша приобретала нефть у Москвы.

Кроме того, все более популярными становится идеи о быстром и мирном урегулировании конфликта на Украине. «Наиболее опасными» для Киева являются политики, открыто выступающие против поставок оружия. Среди них — экс-президент США Дональд Трамп, его соперник и губернатор Флориды Рон Десантис. Поэтому Штайнгарт заявил, что западное общество ослабило поддержку Украины.

«Вывод: общественная поддержка Украины ослабевает. Сторонники страны должны сделать то, что они до сих пор делали недостаточно, — объясниться самим и объяснить свои мотивы», — заключил журналист.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц ответил на слова Зеленского о нехватке военной помощи. Шольц назвал заявление украинского президента смешным и добавил, что «нет смысла стонать о масштабах немецкого участия».

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Марина Совина
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