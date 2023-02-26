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23:35, 26 февраля 2023Мир

Шольц ответил на слова Зеленского о нехватке военной помощи

Focus: Шольц призвал Зеленского перестать жаловаться на нехватку военной помощи от ФРГ
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Johanna Geron / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о нехватке военной помощи для Киева. Об этом сообщает Focus.

Шольц ответил на слова Зеленского о нехватке военной помощи от Германии и призвал его перестать жаловаться по этому вопросу. Он назвал заявление украинского лидера смешным и посчитал, что «нет смысла стонать о масштабах немецкого участия».

«Неразумно снова и снова отрицать такое серьезное обязательство. Германия не должна выслушивать упреков от кого бы то ни было. Мы делаем больше, чем многие другие страны», — подчеркнул Шольц.

Ранее Зеленский пожаловался на нежелание Германии помогать Украине оружием. По его словам, Шольца «приходится заставлять помогать Украине и постоянно убеждать его, что эта помощь нужна не нам, а всей Европе».

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Марина Совина
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