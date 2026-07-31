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16:50, 31 июля 2026 (обновлено: 16:59, 31 июля 2026)Интернет и СМИ

Популярный российский блогер пошутил над статусом террориста у Дурова

Блогер Стас Васильев пошутил над включением Дурова в список террористов и экстремистов
Маргарита Щигарева

Фото: Albert Gea / Reuters

Популярный российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», пошутил над основателем Telegram Павлом Дуровым (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) после того, как его добавили в список террористов. Ситуацию с предпринимателем он прокомментировал в эфире радио Sputnik, запись опубликована в «VK Видео».

«Я считаю, что всех детей Павла Дурова надо сразу признать террористами по праву рождения. Только его в роддоме достают, в люльку кладут, а рядом такой автомат АК-47, как у [Усамы] бен Ладена был», — поироинизовал Васильев.

Блогер также счел смешным то, что основателю Telegram присвоили статус экстремиста.

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Ранее сообщалось, что Дуров пошутил над внесением в перечень террористов и экстремистов. В ответ на решение Росфинмониторинга основатель Telegram опубликовал мем.

30 июля Росфинмониторинг внес Дурова в перечень террористов и экстремистов. В России предпринимателю предъявили обвинение в содействии терроризму. По данным следствия, Telegram не ограничил доступ к многочисленным сообществам, которые использовались для организации диверсий, терактов и других преступлений на территории России.

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