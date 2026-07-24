Россияне поделились способами выбора подарка

«Одноклассники»: Две трети россиян покупают подарок за несколько недель до события

Большинство россиян подходят к выбору подарка заранее — почти две трети рассказали, что покупают его за несколько недель до события, а еще 30 процентов — за два–три дня. Таким образом, почти все стараются избегать спонтанных покупок, передают данные опроса «Одноклассники» и Новости Mail (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Для чуть более чем половины россиян выбор подарка — это приятная забота, а не обязанность. При этом многие ценят практичный подход: чаще всего респонденты хотели бы получать полезные в быту вещи (60 процентов), а также деньги (23 процента) или подарки‑впечатления (13 процентов). 48 процентов тратят на подарок от 1000 до 5000 рублей, еще 31 процент — до 15000 рублей.

Отношение к вишлистам у россиян в целом позитивное. Большинство опрошенных (70 процентов) принимают подарок не из списка с радостью, считая, что главное — внимание. При этом 79 процентов готовы дарить подарок строго по вишлисту — как самый удобный и надежный способ угадать с выбором.

В ходе исследования также выяснилось, чем отличаются привычки дарения в разных федеральных округах. Так, в Северо‑Западном федеральном округе деньги дарят реже, чем в других регионах страны — здесь больше ценят сам жест, а подарок в формате совместного времени ждут чаще, чем где‑либо. В Северо‑Кавказском федеральном округе больше половины свадебных подарков — деньги, а парфюм на 23 февраля здесь дарят чаще всего: почти каждый третий подарок. Почти 40 процентов респондентов из Центрального федерального округа не дарят друг другу ничего регионального, зато гаджеты здесь хотят получать чаще, чем в любом другом округе. На Урале чаще других дарят подарки без повода, а красивая упаковка здесь важнее, чем где‑либо. В Сибири Новый год оказался самым «сладким» — сладости под елку кладут чаще, чем в других округах. На Дальнем Востоке особенно ценят подарки своими руками и чаще других дарят их на новоселье. В Приволжском федеральном округе выше всего ценят практичные и полезные подарки, а Южный федеральный округ выделяется тем, что дарить на свадьбах здесь приходится заметно чаще, чем в среднем по стране.

