Лавров заявил о неспособности России изменить позицию США по Анкориджу

Глава МИД РФ Лавров о позиции США по Анкориджу: Что же мы можем сделать?

Россия предпочитает политический путь урегулирования, но ничего не может сделать в случае, если США разделяют оценки европейских лидеров и Украины о том, что договоренности саммита в Анкоридже похоронены. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Если это оценки, которые американцы разделяют, то что же мы можем сделать? Конечно, мы не раз говорили, что мы предпочитаем политико-дипломатическое урегулирование, но целей своих добьемся при всех обстоятельствах», — подчеркнул министр.

Лавров также напомнил, что президент Франции Эмманюэль Макрон публично заявил об отсутствии анкориджских договоренностей, а исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Сибига сказал, что они похоронены.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио высказал мнение, что анкориджские предложения «обернулись провалом». Он отметил, что мирное соглашение не может быть заключено из-за несогласия со стороны Киева.

В свою очередь Лавров отметил, что для того, чтобы говорить о провале анкориджских соглашений, необходимо выяснить, кто именно в нем виноват. По его словам, Вашингтон заверял российскую сторону в том, что президент Украины Владимир Зеленский сделает необходимые шаги для мирного урегулирования конфликта, однако «этого сделать не удалось».