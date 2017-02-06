ГИБДД опровергла сообщение об аварии с броневиком на МКАД

В столичной Госавтоинспекции опровергли сообщение о произошедшей на МКАД аварии с участием броневика, сообщает телеканал «360».

«ДТП на указанном участке МКАД с подобного рода техникой Госавтоинспекцией не фиксировались. По некоторым данным, автомашины остановились в результате технической неисправности», — объяснили в ведомстве, добавив, что после устранения неисправности автомобили продолжили движение.

Ранее в понедельник, 6 февраля, радиостанция «Говорит Москва» сообщила, что на внешней стороне кольцевой автодороги после пересечения с Новоегорьевским шоссе легковой автомобиль врезался в замыкающую военную колонну бронемашину. Отмечалось, что в результате ДТП никто не пострадал.

В ноябре 2016 года в Москве на внутренней стороне 31-го километра МКАД столкновение бронетранспортера и грузовика спровоцировало пробку. В результате ДТП никто не пострадал. Сообщалось, что БТР принадлежит Росгвардии.