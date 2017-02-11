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Пять человек погибли в ДТП в Саратовской области

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При столкновении двух автомобилей в Татищевском районе Саратовской области погибли пять человек. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщает ТАСС.

Согласно заявлению регионального управления ГИБДД, находившаяся за рулем автомобиля Renault женщина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Волгой». От полученных травм на месте скончались водители обеих машин, а также двое пассажиров «Волги», в том числе девочка в возрасте 3-5 месяцев. Еще одна женщина, находившаяся в салоне отечественного автомобиля, скончалась в больнице.

Четвертый пассажир «Волги» госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу Саратова.

В региональном МЧС добавили, что в результате ДТП также оказалась задета «Газель». На месте аварии работают сотрудники центра медицины катастроф.

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