Скорая с младенцем попала в ДТП под Владимиром

Под Владимиром машина скорой помощи, которая везла грудного ребенка, столкнулась с автомобилем Scania. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

ДТП произошло 2 февраля около 2:30 мск на трассе М-7 «Волга» в месте проведения дорожных работ в деревне Омутищи. Скорая с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В результате пострадал водитель скорой, двое медиков, двухмесячная девочка и ее мать. Ребенок получил перелом височной кости слева.

По факту произошедшего начата проверка.

31 января в Ярославской области скорая, двигавшаяся с включенными проблесковыми маячками на запрещающий сигнал светофора, столкнулась с автомобилем Mazda. В результате ДТП один из медработников вылетел из открывшейся двери. Двое медработников и водитель Mazda были госпитализированы.