Число жертв в ДТП в Новой Москве увеличилось до девяти

Число жертв ДТП, произошедшего в среду, 1 февраля, в Новой Москве, возросло до девяти. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах столицы.

Ранее сообщалось о восьми погибших и троих пострадавших.

Столкновение УАЗ и Toyota произошло на повороте в сторону деревни Коротыгино. Отечественный автомобиль загорелся, однако огонь быстро удалось потушить. По информации телеканала РЕН ТВ, в иномарке находились граждане Киргизии.

«В легковой машине погибли пять человек и трое пострадали, в сгоревшем УАЗе погибли четверо. Для деблокации пострадавших спасатели использовали специальный инструмент», — рассказал собеседник ТАСС. Раненных отправили в больницу на вертолете.

На месте аварии работают несколько бригад скорой помощи, движение транспорта временно перекрыто.