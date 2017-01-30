При столкновении автомобиля и локомотива в Подмосковье погибли три человека

В Подмосковье на железнодорожном переезде неподалеку от станции «146-й километр» автомобиль Lada столкнулся с локомотивом. Об этом сообщается на сайте РЖД.

Отмечается, что авария произошла утром в понедельник, 30 января. Водитель машины проигнорировал запрещающий сигнал и выехал на переезд перед приближающимся одиночным локомотивом. Машинист попытался затормозить, однако столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП погибли водитель и два пассажира автомобиля, локомотивная бригада не пострадала.

В связи со случившимся задержан пригородный поезд Кашира — Узуново, также прогнозируется задержка в отправлении поезда Узуново — Кашира.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего, сообщили телеканалу «360» в ГУ МВД по Московской области.

Ранее в январе стало известно, что на железнодорожных станциях в Орехово-Зуево, Подольске, Одинцово, Чехове, Софрино и Быково в 2016 году пострадали 58 человек.