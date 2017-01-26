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В Подмосковье определили самые опасные железнодорожные станции

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Наиболее травмоопасные железнодорожные станции Подмосковья находятся в Орехово-Зуево, Подольске, Одинцово, Чехове, Софрино и Быково. В 2016 году там пострадали 58 человек. Об этом в четверг, 26 января, сообщили телеканалу «360» в пресс-службе министра транспорта региона Петра Кузина.

Там также отметили, что, согласно статистике, выросло число пострадавших на перегонах Люберцы — Быково, Одинцово — Голицыно, Мытищи — Пушкино и Пушкино — Софрино. При этом положительная динамика наблюдается на Рязанском, Ленинградском, Курском и Рижском направлениях.

В пресс-службе отметили, что в целом число пострадавших на железной дороге в Московской области за год сократилось на 8,3 процента. «Количество инцидентов с тяжкими последствиями удалось снизить на Киевском, Савеловском и Павелецком железнодорожных направлениях», — сказал Кузин, слова которого приводятся в сообщении.

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