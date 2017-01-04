Электричка насмерть сбила мужчину в Подмосковье

В Одинцовском районе Московской области электропоезд насмерть сбил мужчину. Об этом во вторник, 3 января, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

По словам собеседника информагентства, ЧП произошло 3 января примерно в 18:00 мск на перегоне возле станции Одинцово. «Электропоезд направлением Москва — Бородино сбил насмерть мужчину 1982 года рождения, когда тот перебегал железнодорожные пути перед близко идущим поездом», — объяснили в пресс-службе.

Установлением всех обстоятельств произошедшего занялась прибывшая на место следственно-оперативная группа.

28 октября поезд Московского центрального кольца насмерть сбил человека на севере Москвы. Неизвестный мужчина возрастом около 40 лет в нарушение запрета переходил железнодорожные пути в районе станции Окружная и получил смертельные травмы проходящим по станции электропоездом.

17 сентября возле станции Трубниково в Ленинградской области скоростной поезд «Сапсан» насмерть сбил женщину 1942 года рождения. Позднее ее тело было найдено на железнодорожных путях.