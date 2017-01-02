В Подмосковье семья из трех человек попала под электричку

Семья из трех человек попала под электричку в Раменском районе Подмосковья. Об этом «Ленте.ру» рассказала Татьяна Морозова, официальный представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным, 2 января, около 11:00 в районе платформы "47 километр" семья из трех человек перебегала пути перед близко идущим электропоездом по пешеходному деревянному настилу. В результате наезда электрички мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, а ребенок с телесными повреждениями госпитализирован. Его мать не пострадала», — сообщила Морозова.

Организована доследственная проверка, на месте работает следственно-оперативная группа.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, на месте происшествия скончался 25-летний мужчина. Пятилетний мальчик, его сын, в крайне тяжелом состоянии с ушибом мозга и многочисленными переломами доставлен в реанимацию в состоянии шока.

«По словам свидетелей, семья, опаздывая на поезд, спешила на платформу и выбежала на железнодорожные пути прямо перед поездом. Машинист пытался затормозить, но просто не успел, настолько неожиданно все произошло», — уточнил источник «Ленты.ру».