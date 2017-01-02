Появилось видео с места гибели попавшего под электричку мужчины в Подмосковье

Телеканал «360» опубликовал кадры из Раменского района Подмосковья, где под электричку попала семья из трех человек.

По данным Следственного комитета, в результате наезда электропоезда погиб мужчина и оказался травмирован ребенок. Мать несовершеннолетнего не пострадала.

В правоохранительных органах «Ленте.ру» сообщили, что пятилетний мальчик госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с ушибом мозга и многочисленными переломами. «По словам свидетелей, семья, опаздывая на поезд, спешила на платформу и выбежала на железнодорожные пути прямо перед поездом. Машинист пытался затормозить, но просто не успел, настолько неожиданно все произошло», — уточнил собеседник редакции.