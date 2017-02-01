По факту аварии в Новой Москве возбуждено уголовное дело

По факту аварии в Новой Москве, жертвами которой стали девять человек, возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, расследование ведется по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

По информации РЕН ТВ, авария могла произойти из-за гололеда. Ранее стало известно, что виновником ДТП мог стать водитель автомобиля Toyota, который выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом УАЗ.

Авария произошла 1 февраля на повороте с Варшавского шоссе в сторону деревни Коротыгино. УАЗ загорелся, однако огонь быстро удалось потушить. В результате погибли девять человек, пятеро из них находились в легковой машине. Трое были госпитализированы, врачи оценивают их состояние как тяжелое.

В интернете появилось видео с места аварии. Среди погибших и пострадавших в ДТП оказались граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.