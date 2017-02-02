Возможный виновник аварии в Новой Москве оказался гражданином Киргизии

Водитель автомобиля Toyota, допустивший лобовое столкновение с УАЗ в Новой Москве, — гражданин Киргизии. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

По его словам, иностранец был госпитализирован в реанимацию, его состояние оценивается как тяжелое. «У него черепно-мозговая травма, сочетанные травмы и компрессионный перелом грудного отдела позвоночника», — сказал источник.

По информации Вести.Ru, еще трое пострадавших находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

По факту ДТП в Новой Москве, жертвами которого стали девять человек, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

1 февраля на повороте с Варшавского шоссе в сторону деревни Коротыгино Toyota выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом УАЗ. От удара он загорелся. Четыре человека были доставлены в больницу.

Как сообщает телеканал «360», на место ДТП выезжали несколько бригад скорой помощи, полицейские и сотрудники МЧС. Чтобы извлечь пассажиров из УАЗа, спасатели применили специальное оборудование.