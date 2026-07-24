На Украине предрекли удары по инфраструктуре одного из регионов

Бескрестнов: В Днепропетровской области возможны удары по складам, АЗС и предприятиям

Вооруженные силы (ВС) России могут нанести удары по объектам инфраструктуры в Днепропетровской области. Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Сергей «Флеш» Бескрестнов в Telegram.

«Владельцы складов, АЗС, предприятий и т.д. должны быть готовы к возможным ударам. Обращайте внимание на сигналы тревоги, стройте укрытия для людей», — сообщил Бескрестнов.

Он опубликовал карту с «красной зоной». По словам советника Зеленского, объекты внутри нее могут быть поражены беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Ранее Минобороны России раскрыло подробности удара российских войск по украинскому порту Измаил. Сообщалось, что был поражен плавучий док для необитаемых подводных аппаратов.